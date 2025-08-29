 Aller au contenu
Justice et faits divers
Deux morts, dont un enfant de cinq ans

Carambolage sur l'A30: «Qu'est-ce que le camionneur faisait dans sa cabine?»

par 98.5

0:00
17:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 août 2025 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carambolage sur l'A30: «Qu'est-ce que le camionneur faisait dans sa cabine?»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Une maman d'une trentaine d'années et son fils de cinq ans ont perdu la vie dans un accident qui a aussi fait quatre blessés mercredi sur l'autoroute 30 à Boucherville.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur le carambolage mortel, ainsi que sur les questions sans réponse concernant le conducteur du poids lourd impliqué, dans son tour d'horizon de l'actualité vendredi.

« Pourquoi le camionneur n'a-t-il pas freiné ? Qu'est-ce qu'il faisait dans sa cabine ? Il y a des traces de freinage, semble-t-il, après l'impact, et c'est ce qu'il aurait dit quand il était affolé après l'accident. Il n'a pas voulu parler aux policiers. C'est son droit le plus strict de parler à un avocat, mais quand même, pas de traces de freins. Quatre véhicules emboutis, deux morts, une mère et son fils. Est-ce qu'il dormait ? Est-ce qu'il regardait son téléphone ? Le téléphone a été saisi. L'enquête pourrait durer des mois. »

Patrick Lagacé

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC
Le Québec maintenant
Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC
0:00
3:08
«Shabeka Taylor, c'est une femme excessivement courageuse» -Marwah Rizqy
Lagacé le matin
«Shabeka Taylor, c'est une femme excessivement courageuse» -Marwah Rizqy
0:00
12:12

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
L'enquête qui n'a finalement mené à rien
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Rentrée scolaire
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
Chronique économique
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»
Collaboration à l'enquête de l'UPAC
«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
Réseaux sociaux
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
Mitch Marner a reçu des menaces de mort
Hockey
Mitch Marner a reçu des menaces de mort
Spécial «Canin» | L'énigme du vendredi 29 août
Lagacé le matin
Spécial «Canin» | L'énigme du vendredi 29 août
Ravages : «C'est une série tentaculaire» -Catherine Brisson
Sur illico +
Ravages : «C'est une série tentaculaire» -Catherine Brisson
Accident sur l'A30: le camionneur ne regardait possiblement pas devant lui
Deux morts, dont un enfant, dans le carambolage
Accident sur l'A30: le camionneur ne regardait possiblement pas devant lui
Comment se déroule le US Open pour nos Canadiens ?
Tennis
Comment se déroule le US Open pour nos Canadiens ?
Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»
Maisons de chambres
Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
Des députés du Québec
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
Hugo Houle ne prendra pas sa retraite après les Championnats du monde de 2026
La compétition aura lieu à Montréal
Hugo Houle ne prendra pas sa retraite après les Championnats du monde de 2026
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes
Contenus numériques
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00