Deux morts, dont un enfant de cinq ans

Une maman d'une trentaine d'années et son fils de cinq ans ont perdu la vie dans un accident qui a aussi fait quatre blessés mercredi sur l'autoroute 30 à Boucherville.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur le carambolage mortel, ainsi que sur les questions sans réponse concernant le conducteur du poids lourd impliqué, dans son tour d'horizon de l'actualité vendredi.