Deux morts, dont un enfant de cinq ans

Une maman d'une trentaine d'années et son fils de cinq ans ont perdu la vie dans un accident qui a aussi fait quatre blessés mercredi sur l'autoroute 30 à Boucherville.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur le carambolage mortel, ainsi que sur les questions sans réponse concernant le conducteur du poids lourd impliqué, dans son tour d'horizon de l'actualité vendredi.
« Pourquoi le camionneur n'a-t-il pas freiné ? Qu'est-ce qu'il faisait dans sa cabine ? Il y a des traces de freinage, semble-t-il, après l'impact, et c'est ce qu'il aurait dit quand il était affolé après l'accident. Il n'a pas voulu parler aux policiers. C'est son droit le plus strict de parler à un avocat, mais quand même, pas de traces de freins. Quatre véhicules emboutis, deux morts, une mère et son fils. Est-ce qu'il dormait ? Est-ce qu'il regardait son téléphone ? Le téléphone a été saisi. L'enquête pourrait durer des mois. »