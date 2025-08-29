 Aller au contenu
Sports
Tennis

Comment se déroule le US Open pour nos Canadiens ?

par 98.5

Lagacé le matin

le 29 août 2025 05:55

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Comment se déroule le US Open pour nos Canadiens ?
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Comment se déroule les Internationaux de tennis pour nos Canadiens ?

Cinq Canadiens étaient en action à Flushing Meadows au cours des dernières heures.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque brosser le portrait de la performance des différents athlètes, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Félix Auger-Aliassime a vaincu Roman Safiullin en trois manches. Ça va être son meilleur résultat cette année en Grand Chelem. Par contre, au prochain tour il affronte Alexander Zverev, troisième tête de série. Donc, ce ne sera pas une commande facile pour Félix.»

Jean-Michel Bourque

