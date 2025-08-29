Comment se déroule les Internationaux de tennis pour nos Canadiens ?
Cinq Canadiens étaient en action à Flushing Meadows au cours des dernières heures.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque brosser le portrait de la performance des différents athlètes, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Félix Auger-Aliassime a vaincu Roman Safiullin en trois manches. Ça va être son meilleur résultat cette année en Grand Chelem. Par contre, au prochain tour il affronte Alexander Zverev, troisième tête de série. Donc, ce ne sera pas une commande facile pour Félix.»