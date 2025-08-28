Face à face hockey

 Aller au contenu
«Zachary Bolduc a le tir pour marquer 30 buts dans la LNH» -Nicolas Cloutier

Le journaliste Corey Pronman, de The Athletic, a classé les Canadiens de Montréal au 5e rang des meilleures banques d’espoirs de la Ligue nationale de hockey.

Écoutez Alexandre Pratt (La Presse) et Nicolas Cloutier (TVA Sports) analyser ce classement et discuter d'une foule d'autres sujets avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On parle des choix controversés du top 15
  • Est-ce que Juraj Slafkovsky méritait d'être en première place?
  • Florian Xhekaj n'est pas dans le Top 15... Sérieux?
  • L’arrivée prometteuse de Zachary Bolduc
  • Les enjeux contractuels liés à la hausse du plafond salarial.
