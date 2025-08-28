Face à face hockey

Le journaliste Corey Pronman, de The Athletic, a classé les Canadiens de Montréal au 5e rang des meilleures banques d’espoirs de la Ligue nationale de hockey.

Écoutez Alexandre Pratt (La Presse) et Nicolas Cloutier (TVA Sports) analyser ce classement et discuter d'une foule d'autres sujets avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés