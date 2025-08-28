De la scène à la psychologie

Différentes épreuves ont poussé Florence K à faire un important virage professionnel en 2018. L'animatrice et chanteuse s'est lancée dans des études en psychologie. Elle complète présentement son doctorat dans le but de devenir psychologue.

Écoutez l'animatrice, musicienne et candidate au doctorat en psychologie, Florence K, raconter son virage professionnel au micro de Marie-Eve Tremblay.