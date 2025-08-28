De la scène à la psychologie

Différentes épreuves ont poussé Florence K à faire un important virage professionnel en 2018. L'animatrice et chanteuse s'est lancée dans des études en psychologie. Elle complète présentement son doctorat dans le but de devenir psychologue.
Écoutez l'animatrice, musicienne et candidate au doctorat en psychologie, Florence K, raconter son virage professionnel au micro de Marie-Eve Tremblay.
«C'est une décision que j'ai prise à un moment où j'avais l'impression que je ne trouvais plus nécessairement ma place dans la musique. J'avais ma gérante avec qui j'avais travaillé pendant douze ans, qui avait co-construit ma carrière avec moi. Elle avait pris une autre tangente professionnelle. Puis ma relationniste de presse, Francine Chaloux, qui était aussi ma grande guide là-dedans est tombée malade.[...] Je n'avais plus l'impression d'avoir les outils nécessaires pour faire de la musique aujourd'hui.»
Parmi les sujets abordés:
- Son départ de l'industrie musicale;
- Le mythe de l'artiste torturé et ses dommages;
- Sa famille, de sa mère Nathalie Choquette, en passant par sa soeur Éléonore Lagacé et ses filles.