Contenus numériques

L'Institut de la statistique du Québec révèle que les contenus des artistes québécois sont en baisse continue sur les plateformes d'écoute en continu.

Dans la province, ils représentent seulement 7% des 31 milliards d’écoutes musicales sur les plateformes d'écoute en continu, en 2024.

Cela dit, il y a une augmentation de 12% de l'écoute de la musique sur ces mêmes plateformes, par rapport à l'année précédente.

40% des personnes interrogées dans l'étude consultent tous les jours ces plateformes.

