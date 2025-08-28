Contenus numériques

 Aller au contenu
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes

par 98.5

0:00
4:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2025 09:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

L'Institut de la statistique du Québec révèle que les contenus des artistes québécois sont en baisse continue sur les plateformes d'écoute en continu.

Dans la province, ils représentent seulement 7% des 31 milliards d’écoutes musicales sur les plateformes d'écoute en continu, en 2024.

Cela dit, il y a une augmentation de 12% de l'écoute de la musique sur ces mêmes plateformes, par rapport à l'année précédente.
40% des personnes interrogées dans l'étude consultent tous les jours ces plateformes.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, qui aborde aussi le rôle des stations radio pour la musique francophone, à l'émssion Lagacé le matin

