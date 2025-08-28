Immense développement éolien dans l'Est

Plusieurs étapes restent à franchir avant la réalisation du mégaprojet éolien qui a été annoncé mercredi en Gaspésie par le gouvernement Legault en partenariat avec les autochtones.

L’ampleur des projets envisagés sur un territoire qui pourrait accueillir jusqu’à 6000 mégawatts, représente des investissements pouvant atteindre 18 milliards de dollars.

