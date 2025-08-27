 Aller au contenu
Sports
McDavid, en réponse à une question sur son contrat

«C'est un gars qui lançait un message à son organisation» -Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

0:00
18:50

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 27 août 2025 21:36

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«C'est un gars qui lançait un message à son organisation» -Jeremy Filosa
Connor McDavid à Calgary, mercredi. / PC/Jeff McIntosh

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Le CF Montréal a présenté son nouveau joueur, Ivan Jaime.

«Si ça fonctionne pour lui ici, d'ici un an et demi, s'il remplit le filet, peut-être qu'il pourra retourner en Europe et peut-être que le CF Montréal pourra faire une belle passe d'argent avec lui. Il se l'est sûrement fait bien expliquer par l'organisation que l'on permettait à des joueurs de quitter lorsqu'ils le demandaient pour aller vers des défis plus grands. Alors, je pense que pour lui, il se dit: c'est gagnant gagnant!»

Jeremy Filosa

Les autres sujets discutés

  • Ça ne va pas bien pour la relève des Blue Jays;
  • Qu'est-ce qu'on attend - chez les Oilers - pour faire signer un nouveau contrat à Connor McDavid?
  • Les Roses de Montréal font l'acquisition de Chloe Minas.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

George Springer poursuit sa saison de rêve
Bonsoir les sportifs
George Springer poursuit sa saison de rêve
0:00
18:04
Les Sharks de San Jose assurés de rester en Californie jusqu’en 2051
Lagacé le matin
Les Sharks de San Jose assurés de rester en Californie jusqu’en 2051
0:00
2:32

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
12,9 millions $ pour une carte de basketball
Cartes sportives
12,9 millions $ pour une carte de basketball
George Springer poursuit sa saison de rêve
Deux autres circuits
George Springer poursuit sa saison de rêve
«Quand je tombe du côté des gentils, je perds de la saveur» -Benjamin Tull
La lutte, toujours aussi populaire au Québec
«Quand je tombe du côté des gentils, je perds de la saveur» -Benjamin Tull
Le Russe Daniil Medvedev avait-il raison de se plaindre?
Duel controversé à New York
Le Russe Daniil Medvedev avait-il raison de se plaindre?
«Ivan Jaime est le premier vrai joueur numéro dix depuis Djordje Mihailovic»
Un nouveau milieu de terrain pour le CF Montréal
«Ivan Jaime est le premier vrai joueur numéro dix depuis Djordje Mihailovic»
«Pour un quart régulier, ce n'est pas assez» -Jean St-Onge
La performance de James Morgan
«Pour un quart régulier, ce n'est pas assez» -Jean St-Onge
«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli
Gala de boxe le 13 septembre à Las Vegas
«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Bonsoir les sportifs
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
Ancienne vedette des Expos
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
Saison terminée pour l'Alliance
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
«Vladimir Guerrero brille en deuxième moitié de saison»
L'actualité sportive vue par Jeremy Filosa
«Vladimir Guerrero brille en deuxième moitié de saison»
«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»
Selon Jacques Dussault
«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»
Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes pour le prochain match
L'actualité sportive revue par Jeremy Filosa
Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes pour le prochain match
L'actualité sportive commentée
Bonsoir les sportifs
L'actualité sportive commentée
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00