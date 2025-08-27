McDavid, en réponse à une question sur son contrat

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Le CF Montréal a présenté son nouveau joueur, Ivan Jaime.
«Si ça fonctionne pour lui ici, d'ici un an et demi, s'il remplit le filet, peut-être qu'il pourra retourner en Europe et peut-être que le CF Montréal pourra faire une belle passe d'argent avec lui. Il se l'est sûrement fait bien expliquer par l'organisation que l'on permettait à des joueurs de quitter lorsqu'ils le demandaient pour aller vers des défis plus grands. Alors, je pense que pour lui, il se dit: c'est gagnant gagnant!»
Les autres sujets discutés
- Ça ne va pas bien pour la relève des Blue Jays;
- Qu'est-ce qu'on attend - chez les Oilers - pour faire signer un nouveau contrat à Connor McDavid?
- Les Roses de Montréal font l'acquisition de Chloe Minas.