Alcool et sport

La disparition éventuelle de la bière d'après-match?

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 27 août 2025 21:17

Louis Jean
Louis Jean
On verse une pinte de bière dans un bar. / Adobe Stock

Prendre une bière - ou deux - après une participation à un sport - partie de golf, tennis, match de hockey - est de moins en moins courant.

Écoutez à ce sujet Vincent Huard Pelletier, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

On note une baisse marquée de la consommation de bière après le sport, notamment dans les ligues de hockey, depuis la décennie 2010-2020 et surtout depuis la fin de la pandémie.

Ce changement s’explique par la valorisation de l’image disciplinée de l’athlète, la diminution de 35 à 40 % des bars depuis sept à huit ans, et la réglementation de la tolérance zéro pour les moins de 22 ans depuis 2012, modifiant les habitudes sociales et de récupération des sportifs.

