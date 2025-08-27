La traditionnelle bière après le sport, est-ce en voie de disparition chez les jeunes de moins de 30 ans?

Si vous buvez une ou quelques consommations après votre partie de hockey ou votre match de pickleball, vous êtes probablement plus âgés.

Écoutez Jean-Nicolas Blanchet, adjoint au directeur des sports et chroniqueur au Journal de Québec et de Montréal, qui s'est intéressé à la question, en discuter, mercredi, à Radio textos.

Celui-ci estime que plusieurs facteurs expliquent la baisse de popularité de ce rituel, tels que la professionnalisation du sport amateur, la sensibilisation à la santé, à la diminution des lieux de socialisation et l’évolution des habitudes.

Il juge par ailleurs que ce changement générationnel affecte l’esprit d’équipe et les moments de socialisation, autrefois facilités par la bière, et s’explique aussi par de nouvelles priorités familiales et sociales.