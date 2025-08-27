 Aller au contenu
Sports
Chez les jeunes

La fin du rituel de la bière après le sport? «Il y a un changement de culture»

par 98.5

0:00
17:35

Entendu dans

Radio textos

le 27 août 2025 12:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La fin du rituel de la bière après le sport? «Il y a un changement de culture»
La traditionnelle bière après le sport, est-ce en voie de disparition chez les jeunes de moins de 30 ans? / Adobe Stock

La traditionnelle bière après le sport, est-ce en voie de disparition chez les jeunes de moins de 30 ans?

Si vous buvez une ou quelques consommations après votre partie de hockey ou votre match de pickleball, vous êtes probablement plus âgés.

Écoutez Jean-Nicolas Blanchet, adjoint au directeur des sports et chroniqueur au Journal de Québec et de Montréal, qui s'est intéressé à la question, en discuter, mercredi, à Radio textos.

Celui-ci estime que plusieurs facteurs expliquent la baisse de popularité de ce rituel, tels que la professionnalisation du sport amateur, la sensibilisation à la santé, à la diminution des lieux de socialisation et l’évolution des habitudes.

Il juge par ailleurs que ce changement générationnel affecte l’esprit d’équipe et les moments de socialisation, autrefois facilités par la bière, et s’explique aussi par de nouvelles priorités familiales et sociales.

