Contre des restaurateurs et tenanciers de bar

Les copropriétaires de l'entreprise A5 Hospitality, qui possède 13 établissements licenciés à Montréal, ont été visés par de nombreux gestes d'intimidation violents.

Selon ce que rapporte La Presse, depuis août 2024, les tentatives d'extorsion ont mené entre autre à des coups de feu tirés sur la maison d'un des copropriétaires alors que femme et enfants étaient présents.

L'enquête menée par la police de Montréal tend à démontrer que le groupe criminel Arab Power pourrait être derrière ces menaces.

Écoutez le journaliste d'enquête de La Presse, Daniel Renaud, faire le point à Lagacé le matin mercredi.