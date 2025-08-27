 Aller au contenu
Économie
BMO et CIBC annoncent des bénéfices de plus de 2G$

«Vaut mieux être actionnaire que client d'une banque»

par 98.5

0:00
7:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 août 2025 07:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Vaut mieux être actionnaire que client d'une banque»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

L’incertitude économique n’empêche pas les grandes banques canadiennes d’afficher des profits en hausse, bien au contraire.

BMO revendique notamment des bénéfices de 2,3 milliards de dollars, tandis que la Banque Scotia en annonce 2,5.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Quand on pense aux frais bancaires qu’on paie, aux cartes de crédit à 21 %, aux comptes chèques qui ne rapportent rien, on se dit qu’il vaut mieux être actionnaire qu’être client d’une banque. Mais en même temps, on n’a pas le choix d’être client quelque part. Les actionnaires, eux, ont de quoi se réjouir: l’action de la Banque Scotia a bondi de 7 % hier seulement, et elle affiche une hausse de 30 % en un an. »

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés: 

  • Coup de tonnerre pour les petites entreprises québécoises : dès vendredi, expédier un colis aux États-Unis coûtera beaucoup plus cher.
  • La pénurie de logement dans la prochaine décennie sera encore plus sévère que celle anticipée par la SCHL, selon le directeur parlementaire du budget. 
