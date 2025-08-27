 Aller au contenu
Société
Commission Gallant

«Vous me permettrez de douter du fait que la SAAQ soit réellement indépendante»

par 98.5

0:00
15:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 août 2025 06:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Vous me permettrez de douter du fait que la SAAQ soit réellement indépendante»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Les choses se corsent pour le gouvernement de la Coalition avenir Québec à la commission Gallant. Le premier ministre François Legault devrait d’ailleurs témoigner mardi prochain.

La journée de mardi marquait la fin du témoignage de Pierre E. Rodrigue, ex-sous-ministre de la Cybersécurité et du Numérique. L’ancien bras droit d’Éric Caire a confirmé que son cabinet était au courant des déboires de la SAAQ depuis 2020.

Après M. Rodrigue, l’ex-ministre Caire a débuté son témoignage.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le déroulement de la commission Gallant lors de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi.

«Quand on écoutait Éric Caire parler de projets qui ne fonctionnaient pas sous le gouvernement Couillard, pour lui, c’était tellement simple : tout allait être réglé quand il arriverait. Mais l’expérience a prouvé que c’était pas mal plus compliqué que ce qu’il disait. Il est arrivé ministre. Et là, soudainement, il y a certaines réticences, parce que la SAAQ, ce n’est pas un ministère. Comme il l’a dit, c’est une entité indépendante. Vous me permettrez toutefois de douter du fait que la SAAQ soit réellement indépendante.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés :

  • Un comité sur la laïcité propose d’interdire le voile dans les CPE;
  • Certaines localités du grand Montréal font face à un manque d’eau;
  • Le premier ministre Mark Carney donne son feu vert à l’expansion du port de Contrecœur;
  • De plus en plus de Canadiens vendent leur deuxième maison aux États-Unis;
  • PKP souhaite sauver la télé généraliste.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le ministère des Transports au courant du problème depuis juin
La commission
Le ministère des Transports au courant du problème depuis juin
0:00
11:06
«On ne parle pas d'une situation grossière où il y aurait eu de la négligence»
Le Québec maintenant
«On ne parle pas d'une situation grossière où il y aurait eu de la négligence»
0:00
6:22

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un comité suggère d'interdire les signes religieux pour les éducatrices en CPE
Laïcité
Un comité suggère d'interdire les signes religieux pour les éducatrices en CPE
«Éventuellement, on va frapper un mur» -Lise Michaud, mairesse de Mercier
Épuisement de la nappe d'eau souterraine
«Éventuellement, on va frapper un mur» -Lise Michaud, mairesse de Mercier
Montréal: le groupe criminel Arab Power serait derrière les menaces d'extorsion
Contre des restaurateurs et tenanciers de bar
Montréal: le groupe criminel Arab Power serait derrière les menaces d'extorsion
«On tend à élargir le rôle de l’État au-delà de ses moyens»-Éric Girard
Le point sur les finances du Québec
«On tend à élargir le rôle de l’État au-delà de ses moyens»-Éric Girard
«Vaut mieux être actionnaire que client d'une banque»
BMO et CIBC annoncent des bénéfices de plus de 2G$
«Vaut mieux être actionnaire que client d'une banque»
«Ça commence à se refermer... que savait François Legault?»
Fiasco SAAQclic et commission Gallant
«Ça commence à se refermer... que savait François Legault?»
Travis Kelce et Taylor Swift fiancés: nombre record de partages sur Instagram
Deux mégavedettes américaines
Travis Kelce et Taylor Swift fiancés: nombre record de partages sur Instagram
Leylah Annie Fernandez jouera en double avec Venus Williams
Internationaux des États-Unis
Leylah Annie Fernandez jouera en double avec Venus Williams
Spécial «Canin» | L'énigme du mercredi 27 août
Lagacé le matin
Spécial «Canin» | L'énigme du mercredi 27 août
«Un film visuellement magnifique» -Catherine Brisson
Le documentaire «Florent Vollant : Innu»
«Un film visuellement magnifique» -Catherine Brisson
Agression à l'arme blanche à Brossard: un jeune de 19 ans grièvement blessé
Dans un parc
Agression à l'arme blanche à Brossard: un jeune de 19 ans grièvement blessé
US Open: «Félix Auger-Aliassime aurait dû dominer plus que ça»
Il bat la 151e raquette mondiale, mais...
US Open: «Félix Auger-Aliassime aurait dû dominer plus que ça»
Elle perd son chat et le retrouve... 23 jours plus tard
Une histoire surréaliste
Elle perd son chat et le retrouve... 23 jours plus tard
État des rues à Montréal: Luc Ferrandez critique la vérificatrice générale
Planification de la réfection
État des rues à Montréal: Luc Ferrandez critique la vérificatrice générale
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00