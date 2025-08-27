Les choses se corsent pour le gouvernement de la Coalition avenir Québec à la commission Gallant. Le premier ministre François Legault devrait d’ailleurs témoigner mardi prochain.
La journée de mardi marquait la fin du témoignage de Pierre E. Rodrigue, ex-sous-ministre de la Cybersécurité et du Numérique. L’ancien bras droit d’Éric Caire a confirmé que son cabinet était au courant des déboires de la SAAQ depuis 2020.
Après M. Rodrigue, l’ex-ministre Caire a débuté son témoignage.
Écoutez Patrick Lagacé commenter le déroulement de la commission Gallant lors de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi.
«Quand on écoutait Éric Caire parler de projets qui ne fonctionnaient pas sous le gouvernement Couillard, pour lui, c’était tellement simple : tout allait être réglé quand il arriverait. Mais l’expérience a prouvé que c’était pas mal plus compliqué que ce qu’il disait. Il est arrivé ministre. Et là, soudainement, il y a certaines réticences, parce que la SAAQ, ce n’est pas un ministère. Comme il l’a dit, c’est une entité indépendante. Vous me permettrez toutefois de douter du fait que la SAAQ soit réellement indépendante.»
Autres sujets abordés :
- Un comité sur la laïcité propose d’interdire le voile dans les CPE;
- Certaines localités du grand Montréal font face à un manque d’eau;
- Le premier ministre Mark Carney donne son feu vert à l’expansion du port de Contrecœur;
- De plus en plus de Canadiens vendent leur deuxième maison aux États-Unis;
- PKP souhaite sauver la télé généraliste.