Les choses se corsent pour le gouvernement de la Coalition avenir Québec à la commission Gallant. Le premier ministre François Legault devrait d’ailleurs témoigner mardi prochain.

La journée de mardi marquait la fin du témoignage de Pierre E. Rodrigue, ex-sous-ministre de la Cybersécurité et du Numérique. L’ancien bras droit d’Éric Caire a confirmé que son cabinet était au courant des déboires de la SAAQ depuis 2020.

Après M. Rodrigue, l’ex-ministre Caire a débuté son témoignage.

