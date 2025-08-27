Il bat la 151e raquette mondiale, mais...

Félix Auger-Aliassime a remporté son match de premier tour aux Internationaux de tennis des États-Unis, mardi, aux dépens du Britannique Billy Harris, en trois manches de 6-4, 7-6 (8), 6-4.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur le parcours du Québécois à Flushing Meadows.

Autres sujets abordés