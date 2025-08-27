 Aller au contenu
Il bat la 151e raquette mondiale, mais...

US Open: «Félix Auger-Aliassime aurait dû dominer plus que ça»

par 98.5

le 27 août 2025 05:53

Avec

Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Félix Auger-Aliassime a remporté son match de premier tour aux Internationaux de tennis des États-Unis, mardi, aux dépens du Britannique Billy Harris, en trois manches de 6-4, 7-6 (8), 6-4.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur le parcours du Québécois à Flushing Meadows.

Autres sujets abordés

  • Denis Shapovalov avance lui aussi à New York;
  • Leylah Fernandez jouera en double avec la légendaire Venus Williams;
  • Les Blue Jays de Toronto perdent contre les Twins;
  • Équipe nationale du Canada: le CF Montréal n’a aucun représentant pour la première fois depuis 2009;
  • Dek-Hockey: des événements violents sont survenus lors de la finale de la Ligue nationale de hockey-balle samedi dernier à Mirabel.
