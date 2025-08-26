La domination chinoise menacée

Le Grand Smash européen de tennis de table, tenu dimanche dernier en Suède, a été remporté par un Suédois, Truls Moregard, le premier gagnant autre qu'un Chinois à gagner ce tournoi majeur.
Écoutez Raymond Zeng, joueur canadien expatrié à Singapour et étudiant à l’université, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'étonnante victoire d'un Suédois dans son pays;
- La compétition internationale s’intensifie, notamment avec des joueurs du Japon et les frères Lebrun de France;
- Raymond Zeng souligne l’importance de l’entraînement sous Luo Jin, l'ancien champion du monde chinois.