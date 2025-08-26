Ottawa pourrait être dans le rouge de 92 G$

Le déficit fédéral prévu pour l'année fiscale 2025-2026 pourrait exploser à 92,2 milliards $, soit 50 milliards de plus que ce que prévoyait le gouvernement Trudeau en décembre.
Dans son cadre financier électoral, Mark Carney avait prévu un déficit de 62 milliards $ pour l’actuel exercice budgétaire 2025-26.
Écoutez le titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, Luc Godbout, faire le point sur l'état des finances publiques.
«Pourquoi les libéraux avaient promis de baisser les impôts? C’était pour battre les conservateurs, pour gagner les élections. Est-ce pertinent de réduire les impôts des particuliers alors qu’on a un déficit?»