Ottawa pourrait être dans le rouge de 92 G$

Le déficit fédéral prévu pour l'année fiscale 2025-2026 pourrait exploser à 92,2 milliards $, soit 50 milliards de plus que ce que prévoyait le gouvernement Trudeau en décembre.

Dans son cadre financier électoral, Mark Carney avait prévu un déficit de 62 milliards $ pour l’actuel exercice budgétaire 2025-26.

Écoutez le titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, Luc Godbout, faire le point sur l'état des finances publiques.