Société
À Montréal

Récents reculs de Projet Montréal: Luc Rabouin sur la défensive

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2025 08:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

La vérificatrice générale de la Ville de Montréal, Andrée Cossette, a déposé lundi son rapport annuel dans lequel elle observe que la municipalité est incapable actuellement de garantir un entretien approprié des rues et des infrastructures.

Écoutez Luc Rabouin, chef de Projet Montréal et candidat à la mairie de Montréal en novembre, en entrevue au micro de Patrick Lagacé.

«On n'a pas assez d'argent pour faire tout ça en même temps [...] Pendant des décennies, on n'a pas entretenu nos infrastructures, on est en rattrapage. On met des sommes comme on n'en a jamais mis à Montréal, dans l'eau, dans les routes. À un moment donné, on fait le maximum qu'on peut, on pourrait toujours en faire plus, mais les ressources sont aussi limitées.»

Luc Rabouin

L'élu défend l’ajustement du règlement sur le logement social (objectif de 20 % hors marché) et le retour à une collecte hebdomadaire des déchets l’été à Hochelaga-Maisonneuve, tout en affirmant l’engagement de Projet Montréal envers la justice sociale, l’inclusion et l’environnement.

