À Montréal

La vérificatrice générale de la Ville de Montréal, Andrée Cossette, a déposé lundi son rapport annuel dans lequel elle observe que la municipalité est incapable actuellement de garantir un entretien approprié des rues et des infrastructures.

Écoutez Luc Rabouin, chef de Projet Montréal et candidat à la mairie de Montréal en novembre, en entrevue au micro de Patrick Lagacé.