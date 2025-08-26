Des contribuables sans réponse pendant des mois

De nombreux citoyens affirment attendre des mois avant d’obtenir une réponse de l’Agence du revenu du Canada, ce qui retarde la résolution de leurs dossiers fiscaux.

Particuliers et entreprises se heurtent à des lignes téléphoniques constamment occupées ou patientent des heures sans jamais réussir à parler à un agent.

Selon le Syndicat des employés de l’impôt, moins de 5% des appels seraient pris en charge.

