Des contribuables sans réponse pendant des mois

De nombreux citoyens affirment attendre des mois avant d’obtenir une réponse de l’Agence du revenu du Canada, ce qui retarde la résolution de leurs dossiers fiscaux.
Particuliers et entreprises se heurtent à des lignes téléphoniques constamment occupées ou patientent des heures sans jamais réussir à parler à un agent.
Selon le Syndicat des employés de l’impôt, moins de 5% des appels seraient pris en charge.
«Ce n’est pas normal qu’on ne puisse pas facilement parler à quelqu’un au gouvernement pour obtenir des réponses claires. On parle d’impôts, d’argent, de cotisations REER ou CELI, d’allocations… Ce sont des choses cruciales, avec des impacts réels sur nos vies. Être sans réponse, c’est stressant, et parfois ça coûte cher.»