Prévenir l'intimidation et la cyberintimidation

Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires

par 98.5

0:00
3:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2025 09:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'Association de hockey mineur de Rimouski interdit les cellulaires dans ses vestiaires pour la prochaine saison.

Selon Radio-Canada, il s'agirait d'une nouvelle mesure afin de prévenir l'intimidation ou la cyberintimidation, en évitant que des photos ou des audios ne soient enregistrés dans les vestiaires.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter cette décision qui fait jaser avec l'animateur Patrick Lagacé lundi.

Autres sujets abordés

  • Kim Clavel se joint à l'écurie MVP de Jake Paul;
  • Tommy Fleetwood remporte enfin un tournoi majeur du circuit PGA;
  • Brooke Henderson gagne l’Omnium canadien de la LPGA.
