Prévenir l'intimidation et la cyberintimidation

L'Association de hockey mineur de Rimouski interdit les cellulaires dans ses vestiaires pour la prochaine saison.
Selon Radio-Canada, il s'agirait d'une nouvelle mesure afin de prévenir l'intimidation ou la cyberintimidation, en évitant que des photos ou des audios ne soient enregistrés dans les vestiaires.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter cette décision qui fait jaser avec l'animateur Patrick Lagacé lundi.
