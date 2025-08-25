Réunification du groupe britannique

Plus de 15 ans après leur séparation, le groupe Oasis était de retour sur scène, à Toronto.
Écoutez l'auteur-compositeur-interprète québécois. Dumas, qui a assisté dimanche au spectacle très attendu, discuter avec la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, lundi, à Lagacé le matin.
«C'était absolument extraordinaire, un concert rempli de leurs hits, mais un concert aussi à quelque part très touchant. Parce que bon, personnellement, je suis allé avec mon fils, avec mes amis, il y avait plein de famille, il y avait plein de générations mélangées. Puis évidemment, on connaît l'histoire d'Oasis... [...] C'était beau de les revoir ensemble. C'était vraiment quelque chose d'incroyable.»