Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, s'engage à rétablir les collectes des déchets hebdomadaires pendant l’été dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Le sujet, qui avait déjà été abordé par son opposante d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, suscite la grogne des citoyens du quartier.

L’ancienne ministre fédérale du Tourisme avait qualifié, en juillet dernier, l’état des rues de l’arrondissement comme un «enjeu de santé publique».

Écoutez Soraya Martinez Ferrada, candidate à la mairie de Montréal sous la bannière Ensemble Montréal, réagir à Lagacé le matin, lundi.