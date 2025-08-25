Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, s'engage à rétablir les collectes des déchets hebdomadaires pendant l’été dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Le sujet, qui avait déjà été abordé par son opposante d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, suscite la grogne des citoyens du quartier.
L’ancienne ministre fédérale du Tourisme avait qualifié, en juillet dernier, l’état des rues de l’arrondissement comme un «enjeu de santé publique».
Écoutez Soraya Martinez Ferrada, candidate à la mairie de Montréal sous la bannière Ensemble Montréal, réagir à Lagacé le matin, lundi.
«On ne peut pas imposer des décisions unilatérales comme ils le font depuis le début. Puis après, à quelques jours de l'élection, se réveiller et dire: "Ah ben finalement, on va vous écouter." On doit écouter les citoyens à tous les jours pendant notre mandat. Projet Montréal, ce n'est pas ça qu'ils font depuis huit ans.»
Autre sujet abordé
- Soraya Martinez Ferrada dénonce aussi la gestion de Projet Montréal du dossier de l'accès à Camilien-Houde sur le mont Royal et défend l’accessibilité universelle à la montagne.