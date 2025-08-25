Le témoignage de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, n'a pas été de tout repos à la commission Gallant vendredi.

La caquiste s’est contredite en affirmant notamment qu'elle n’avait pas été mise au courant des dépassements de coûts entourant le projet CASA avant le dépôt du rapport de la vérificatrice générale, mais elle a été forcée de rétracter devant un document montrant le contraire.

On parle bien entendu de la transformation numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Écoutez Monsef Derraji, député libéral de Nelligan, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports, commenter la situation à Lagacé le matin, lundi.