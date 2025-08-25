Négos tarifaires avec les Américains

Le premier ministre Mark Carney a annoncé vendredi la suspension d’une grande partie des contre-tarifs imposés aux produits américains à compter du 1er septembre.

Il s’agit d’une nouvelle concession du Canada, alors que des discussions entourant le renouvellement de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique s’intensifient.

Écoutez le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, faire le point à Lagacé le matin lundi.

Selon lui, Ottawa est maintenant dans une meilleure position pour négocier avec le gouvernement Trump.