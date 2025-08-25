Négos tarifaires avec les Américains

Le premier ministre Mark Carney a annoncé vendredi la suspension d’une grande partie des contre-tarifs imposés aux produits américains à compter du 1er septembre.
Il s’agit d’une nouvelle concession du Canada, alors que des discussions entourant le renouvellement de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique s’intensifient.
Écoutez le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, faire le point à Lagacé le matin lundi.
Selon lui, Ottawa est maintenant dans une meilleure position pour négocier avec le gouvernement Trump.
«Ça nous permet de poursuivre les conversations. Cette semaine, nous sommes encore optimistes d'arriver à une entente qui va nous mettre dans une meilleure position. C'est important de noter que les mesures de riposte pour l'acier, l'aluminium et les automobiles demeurent en place. Parce que ce sont des secteurs stratégiques que les Américains ont peur [...] Alors, nous avons, un peu, comme on dirait en Acadie, matché ce que les Américains avaient imposé.»