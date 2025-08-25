Les grains proviendront de la Thaïlande

Loblaw cessera de s’approvisionner en maïs du Québec pour ses conserves de marque maison.

L’entreprise va se tourner vers l’Asie, même si elle fait des campagnes en faveur de l’achat local et pour vanter son bilan des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

C'est ce que la journaliste Stéphanie Bérubé indique dans un article de La Presse.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier qui traite de ce choix de la direction de Loblaw, à l'émission Lagacé le matin.