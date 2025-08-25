Les grains proviendront de la Thaïlande

Loblaw cessera de s’approvisionner en maïs du Québec pour ses conserves de marque maison.
L’entreprise va se tourner vers l’Asie, même si elle fait des campagnes en faveur de l’achat local et pour vanter son bilan des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
C'est ce que la journaliste Stéphanie Bérubé indique dans un article de La Presse.
Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier qui traite de ce choix de la direction de Loblaw, à l'émission Lagacé le matin.
«Alors qu'on multiplie les épluchettes de maïs, que je trouve tellement bon, je ne peux pas croire qu'il est meilleur ailleurs. En tout cas, je trouve ça extrêmement surprenant, incompréhensible pour plein de raisons. Premièrement, parce que Loblaw ne cesse d'afficher son amour des produits locaux depuis les tarifs de Donald Trump. C'est désolant.»
Le maïs sera dorénavant acquis en Thaïlande.
Loblaw est le plus grand détaillant alimentaire du Canada. Le groupe opère un vaste réseau de plus de 2400 magasins à travers le pays.