Connaissez-vous le tourisme de la dernière chance? Il s'agit d'une tendance de plus en plus populaire où les voyageurs veulent se rendre dans des lieux appelés à disparaître, notamment en raison des changements climatiques.

Craignant de ne jamais voir certains lieux, comme le Machu Picchu, les touristes s'y précipitent, ce qui constitue un paradoxe puisque des écosystèmes sont justement appelés à disparaître en raison des activités humaines.

Écoutez la chronique voyage de Fadwa Lapierre au micro de Valérie Beaudoin où elle discute également de la présence d'animaux dans l'avion.