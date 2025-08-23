C'est cette semaine que débute la nouvelle émission «Telle mère, telle fille» animée par Marie-Claude Barrette à Canal Vie.

On y suit cinq duos mères-filles qui cherchent à réparer leur relation, notamment avec des activités et des séances de thérapie.

Écoutez Caroline Legault discuter de cette émission dont le premier épisode sera diffusé le 27 août avec Valérie Beaudoin.