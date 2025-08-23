 Aller au contenu
Arts et spectacles
Animée par Marie-Claude Barrette

Nouvelle émission Telle mère, telle fille: «Touchante et pleine d'enseignements»

par 98.5

0:00
9:43

Entendu dans

Même le week-end

le 23 août 2025 09:53

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Caroline Legault
Caroline Legault
Nouvelle émission Telle mère, telle fille: «Touchante et pleine d'enseignements»
Caroline Legault discute de la nouvelle émission Telle mère, telle fille / Cogeco Média

C'est cette semaine que débute la nouvelle émission «Telle mère, telle fille» animée par Marie-Claude Barrette à Canal Vie.

On y suit cinq duos mères-filles qui cherchent à réparer leur relation, notamment avec des activités et des séances de thérapie.

Écoutez Caroline Legault discuter de cette émission dont le premier épisode sera diffusé le 27 août avec Valérie Beaudoin.

«Une nouvelle émission qui s'annonce à la fois touchante, intime, mais pleine d'enseignements. C'est une émission qui met en lumière la complexité, mais aussi la beauté des relations mères-filles.»

Caroline Legault

