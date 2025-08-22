Des primes... encore des primes

En cinq ans, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à verser plus de 1,7 million de dollars à des médecins spécialistes qui ont fait des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse.

Dans Le Soleil, la journaliste Mylène Moisan a écrit que ces signalements font parties des actes médicaux que les médecins peuvent facturer à la RAMQ.

Dans le réseau public, chaque signalement peut leur rapporter 200 dollars. En cabinet privé, c'est 240$.

Ces actes étaient auparavant limités aux psychiatres et aux médecins spécialistes en médecine d'urgence, mais la mesure a été élargie à tous les spécialistes en 2023.

