4 hommes arrêtés par la GRC en juillet

Les quatre hommes arrêtés par la Gendarmerie royale du Canada en juillet dans la région de Québec anticipaient un effondrement de l’État, selon ce que rapporte La Presse à partir de documents policiers rendus publics jeudi.

Selon la thèse policière, ils avaient organisé une milice antigouvernementale et se préparaient à défendre un secteur de la Zec Batiscan-Neilson, au nord-ouest de Québec, en cas d’effondrement du système.

La GRC indique les avoir observé s'entraîner très armés à cet endroit, alors que le groupe était dans la mire des policiers depuis le début de 2023.

Marc-Aurèle Chabot, Raphaël Lagacé et Simon Angers-Audet font face à plusieurs accusations, notamment en lien avec le terrorisme. Matthew Forbes fait quant à lui face à des accusations en lien aux armes.

Écoutez David Morin, professeur de science politique à l’Université de Sherbrooke et co-titulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, à l'émission de Patrick Lagacé.

Au début de la discussion, M. Morin discute de cet adolescent de 17 ans qui a comparu brièvement jeudi au palais de justice de Montréal pour des accusations de terrorisme. Il fait face à trois chefs d'accusation devant le Tribunal pour adolescents, soit fourniture ou mise à disposition de biens ou de services à des fins terroristes, participation à une activité d'un groupe terroriste et facilitation d'une activité terroriste.