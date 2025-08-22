Vols annulés en raison du conflit de travail

Énième rebondissement dans cette saga entourant la grève d’Air Canada : les frais d’hôtels et de repas seront remboursés.
C'est une décision exceptionnelle, calquée sur le modèle européen, destinée à apaiser la colère des voyageurs et à protéger une réputation déjà fragilisée.
Écoutez la chroniqueuse économique Clémence Pavic qui explique la nouvelle posture de l'entreprise quant au remboursement des dépenses des voyageurs en lien avec un vol annulé à cause du conflit de travail.
«Les voyageurs pourront réclamer et je cite: ''le remboursement des frais raisonnables d'hébergement, de repas et de transport nécessaire." Encore une fois, la compagnie aérienne qui utilise l'expression "frais raisonnables" ne précise pas exactement quels sont les montants limites. Donc, ça garde quand même un peu les clients dans le flou.»
Autres sujets abordés
- Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a choisi de s’exprimer uniquement dans les médias économiques anglophones au sujet du conflit de travail avec les agents de bord, suscitant des critiques.
- Sommet économique important de Jackson Hole au Wyoming: Jerome Powell (président de la Réserve fédérale américaine) et Tiff Macklem (gouverneur de la Banque du Canada) participent notamment a l'événement. Les gens qui participent à la rencontre doivent clarifier leur stratégie face à l’inflation persistante, aux tensions politiques et aux pressions de Donald Trump.