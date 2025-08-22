Vols annulés en raison du conflit de travail

Énième rebondissement dans cette saga entourant la grève d’Air Canada : les frais d’hôtels et de repas seront remboursés.

C'est une décision exceptionnelle, calquée sur le modèle européen, destinée à apaiser la colère des voyageurs et à protéger une réputation déjà fragilisée.

Écoutez la chroniqueuse économique Clémence Pavic qui explique la nouvelle posture de l'entreprise quant au remboursement des dépenses des voyageurs en lien avec un vol annulé à cause du conflit de travail.