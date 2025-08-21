Animateur et comédien apprécié des Québécois

Les Québécois se souviennent de lui pour son rôle de Pete dans Chambre en ville, pour sa complicité avec Boucar Diouf dans l'émission Des kiwis et des hommes ou encore pour ses émissions de voyage, comme Cap sur la Sicile.

Écoutez la grande entrevue réalisée par Marie-Eve Tremblay avec l'animateur et comédien bien connu des Québécois, Francis Reddy, à Radio textos jeudi.

Dans cet entretien de fond, il évoque notamment son enfance baignée de musique classique, l’influence de sa famille, sa curiosité, sa candeur, son rapport à la discipline, l’importance de l’instant présent et la gratitude envers le public.