Animateur et comédien apprécié des Québécois

«La bonté des gens me touche...j'ai de la misère à l'absorber» -Francis Reddy

par 98.5

0:00
44:10

Radio textos

le 21 août 2025 12:10

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay et Francis Reddy / Cogeco Média

Les Québécois se souviennent de lui pour son rôle de Pete dans Chambre en ville, pour sa complicité avec Boucar Diouf dans l'émission Des kiwis et des hommes ou encore pour ses émissions de voyage, comme Cap sur la Sicile.

Écoutez la grande entrevue réalisée par Marie-Eve Tremblay avec l'animateur et comédien bien connu des Québécois, Francis Reddy, à Radio textos jeudi.

Dans cet entretien de fond, il évoque notamment son enfance baignée de musique classique, l’influence de sa famille, sa curiosité, sa candeur, son rapport à la discipline, l’importance de l’instant présent et la gratitude envers le public.

«La bonté des gens me touche, va toujours me toucher. J'ai parfois de la misère à le recevoir, de la misère à le recevoir parce que je le fais par bonheur, ce métier-là. Je sais pas comment dire, mais ça me gêne. Dans le fond, ça paraît pas, mais je suis gêné. Ça me gêne de recevoir. Il  y a tellement de gentillesse, tellement de bonté, que j'ai de la misère à l'absorber.»

Francis Reddy

