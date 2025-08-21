 Aller au contenu
Sports

Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 août 2025 09:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le joueur des Stars de Dallas, Miko Rantanen, a été condamné à une amende salée de 85 000 euros (137 000 dollars canadiens) puisqu'il ne s'est pas présenté pour effectuer son service militaire, un exercice obligatoire en Finlande. 

Il devait s'y rendre le 15 avril, quelques jours avant le début des séries éliminatoires.

Si le joueur finlandais a effectué une demande de report, la Justice a tout de même conclu qu'il s'est absenté sans autorisation.

Écoutez les détails rapportés par le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque dans l'émission Lagacé le matin.

Autre sujet abordé:

  • Un rassemblement pour honorer le parcours de Luguentz Dort organisé aujourd'hui à Montréal.
