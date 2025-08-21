Mouvement de société sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, une nouvelle figure masculine attire l’attention: le «mâle performatif», appelé aussi «performative male» en anglais.

Ces hommes affichent des valeurs d’égalité, d'ouverture et de délicatesse, mais sans les incarner réellement.

En réalité, cette performance sociale cherche avant tout à projeter une image progressiste, cool et alternative, plus qu’à transformer concrètement les rapports de genre. Du moins, c'est ce qui ressort de plusieurs commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux.

