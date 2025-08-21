 Aller au contenu
Société
Mouvement de société sur les réseaux sociaux

Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme

par 98.5

0:00
3:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 août 2025 09:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Sur les réseaux sociaux, une nouvelle figure masculine attire l’attention: le «mâle performatif», appelé aussi «performative male» en anglais. 

Ces hommes affichent des valeurs d’égalité, d'ouverture et de délicatesse, mais sans les incarner réellement. 

En réalité, cette performance sociale cherche avant tout à projeter une image progressiste, cool et alternative, plus qu’à transformer concrètement les rapports de genre. Du moins, c'est ce qui ressort de plusieurs commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux. 

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle qui décortique cette nouvelle tendance discutée abondamment sur les réseaux sociaux, à l'émission Lagacé le matin.

«Il y a des similitudes avec ce qu'on appelait autrefois les hommes roses, à la sauce génération Z. [...] Le mâle performatif flirte avec la féminité. C'est un peu ça la tendance à être ouvert émotionnellement. Et c'est autant dans l'état d'esprit que dans l'apparence physique. C'est une réponse directe aux masculinistes...»

Frédéric Labelle

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La SQ trouve le bon ton pour sensibiliser les conducteurs de quadriporteurs
Lagacé le matin
La SQ trouve le bon ton pour sensibiliser les conducteurs de quadriporteurs
0:00
3:18
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du jeudi 21 août
Lagacé le matin
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du jeudi 21 août
0:00
1:44

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Nouvelle opération militaire
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Lagacé le matin
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
«Boulevard Pérusse»
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Étudiante rejetée de l’école Louis-Riel
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
Lagacé le matin
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
Israël prépare l’assaut final sur Gaza: plusieurs sont inquiets et choqués
60 000 réservistes en préparation
Israël prépare l’assaut final sur Gaza: plusieurs sont inquiets et choqués
Crise de l'itinérance: «Je pense qu'il faut aller plus loin» -Valérie Plante
Elle interpelle le gouvernement Legault
Crise de l'itinérance: «Je pense qu'il faut aller plus loin» -Valérie Plante
Retour de la Martinique: «On a trouvé 7 autres billets avec JetBlue»
Chaos des vols chez Air Canada
Retour de la Martinique: «On a trouvé 7 autres billets avec JetBlue»
La barre du million de dollars atteinte pour les maisons à Montréal
Accès à la propriété
La barre du million de dollars atteinte pour les maisons à Montréal
«Le gouvernement a raison de tenir tête aux fédérations des médecins»
Bras de fer entre Dubé et Bouchard
«Le gouvernement a raison de tenir tête aux fédérations des médecins»
La SQ trouve le bon ton pour sensibiliser les conducteurs de quadriporteurs
Une vidéo sur les réseaux sociaux
La SQ trouve le bon ton pour sensibiliser les conducteurs de quadriporteurs
Patrick Laine veut rester plus longtemps avec les Canadiens
Malgré un parcours avec l'équipe en dents de scie
Patrick Laine veut rester plus longtemps avec les Canadiens
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du jeudi 21 août
Lagacé le matin
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du jeudi 21 août
La comédie musicale Hamilton s'installe à Montréal
Après Broadway...
La comédie musicale Hamilton s'installe à Montréal
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00