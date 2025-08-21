Accès à la propriété

Le prix des propriétés a augmenté de 7% à Montréal si bien que l'on a officiellement dépassé le cap du million de dollars pour acheter une maison unifamiliale sur l'île.

Pourtant le prix des maisons baisse partout au pays, mais le Québec fait bande à part.

