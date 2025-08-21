Remboursements offerts aux voyageurs

Air Canada a revu sa méthode de remboursement pour les personnes dont les déplacements ont été affectés par la grève des agents de bord.

Le transporteur aérien a l'intention de rembourser les clients qui ont des billets pour lesquels les vols ont été annulés. L'entreprise va aussi rembourser les gens qui ont, ou vont acheter des billets d'avion sur des lignes aériennes concurrentes.

Cette politique spéciale touche les départs prévus entre le 15 et le 23 août, mais Air Canada souligne que le prix des billets de remplacement achetés par les voyageurs doit être raisonnable. Le transporteur aérien précise qu'il remboursera aussi les frais de location de voiture, de transport en bus ou de train pour les gens qui auraient choisi ces moyens pour rentrer à la maison.

En ce qui concerne l'entente de principe conclue entre le syndicat des agents de bord et la partie patronale, il est difficile de prévoir si elle fera l'unanimité au moment du vote.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui porte notamment sur la politique de remboursement du transporteur aérien, qui a récemment été impliqué dans un conflit de travail majeur avec ses agents de bords.