Société
Remboursements offerts aux voyageurs

«J'ai hâte de voir ce que Air Canada considère comme raisonnable»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 août 2025 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«J'ai hâte de voir ce que Air Canada considère comme raisonnable»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Air Canada a revu sa méthode de remboursement pour les personnes dont les déplacements ont été affectés par la grève des agents de bord.

Le transporteur aérien a l'intention de rembourser les clients qui ont des billets pour lesquels les vols ont été annulés. L'entreprise va aussi rembourser les gens qui ont, ou vont acheter des billets d'avion sur des lignes aériennes concurrentes.

Cette politique spéciale touche les départs prévus entre le 15 et le 23 août, mais Air Canada souligne que le prix des billets de remplacement achetés par les voyageurs doit être raisonnable. Le transporteur aérien précise qu'il remboursera aussi les frais de location de voiture, de transport en bus ou de train pour les gens qui auraient choisi ces moyens pour rentrer à la maison.

En ce qui concerne l'entente de principe conclue entre le syndicat des agents de bord et la partie patronale, il est difficile de prévoir si elle fera l'unanimité au moment du vote. 

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui porte notamment sur la politique de remboursement du transporteur aérien, qui a récemment été impliqué dans un conflit de travail majeur avec ses agents de bords.

«Il y a déjà des agents de bord syndiqués qui disent: c'est pas ce que l'on pensait que c'était...»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés: 

  • Scandale SAAQclic: des collaborateurs de l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, étaient au courant des dépassements de coûts depuis 2020 et ont caché l'information aux autres élus;
  • L'organisme Tel-jeune obligé de couper dans ses services par manque de fonds;
  • Vers la mise en place d'un arrrêt Jordan pour les chirurgies? Le gouvernement annoncera bientôt qu'il remboursera certaines chirurgies faites dans le secteur privé si les délais pour obtenir une opération au public sont trop longs;
  • La réforme du régime forestier au Québec ne satisfait personne;
  • Une procureure de la Couronne officiant dans un procès lié à l'importation de drogue soupçonnée de rapprochement avec un avocat de la Défense.
