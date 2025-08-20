 Aller au contenu
Les Canadiens reconnus à travers la LNH

«Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont un plan» -Jean-Francois Chaumont

le 20 août 2025 20:42

«Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont un plan» -Jean-Francois Chaumont
Jeff Gorton et Kent Hughes, des Canadiens de Montréal. / PC/Christinne Muschi

Les Canadiens de Montréal viennent au cinquième rang des organisations les mieux cotées selon les amateurs à la suite d'un immense un sondage de The Athletic impliquant 13 000 partisans des 32 équipes de la Ligue nationale de hockey.

Sauf surprise, les Panthers de la Floride sont premiers, devant les Stars et les Hurricanes.

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, commenter ce sondage au micro de Jean-Fraçois Baril, aux Amateurs de sports.

Selon ce dernier, le 5e rang décrohé par le Tricolore s'explique aisément.

«C'est un reflet aussi, quand même, du travail méthodique de Kent Hughes et de Jeff Gorton. Ils ont un plan et il ne vont pas en dévier, même s'ils ont atteint les séries l'an dernier. Ils ne sont pas partis à la chasse à 22 joueurs autonomes avec de gros contrats. Ils ont fait deux transactions, deux transactions importantes.»

Jean-François Chaumont, LNH.com

Les autres sujets discutés

  • «Le Canadien n'est pas lié à Patrik Laine à la vie à la mort»
  • «Martin St-Louis est un entraîneur respecté»
