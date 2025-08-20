Les Canadiens reconnus à travers la LNH

Les Canadiens de Montréal viennent au cinquième rang des organisations les mieux cotées selon les amateurs à la suite d'un immense un sondage de The Athletic impliquant 13 000 partisans des 32 équipes de la Ligue nationale de hockey.

Sauf surprise, les Panthers de la Floride sont premiers, devant les Stars et les Hurricanes.

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, commenter ce sondage au micro de Jean-Fraçois Baril, aux Amateurs de sports.

Selon ce dernier, le 5e rang décrohé par le Tricolore s'explique aisément.