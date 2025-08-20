Plus d'un an avant l'élection générale

Le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, aura beaucoup de pain sur la planche au cours de la prochaine année afin de préparer ses troupes pour l’élection générale d’octobre 2026.
Les plus récents sondages montrent le Parti québécois à 35 % et le PLQ à 26 %.
Comment voit-il la relation de son parti avec les francophones du Québec?
Quels sont ses points de vue sur les dossiers chauds du moment?
Écoutez-le répondre à ces questions, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Mon souhait, ce n’est pas de parler de référendum. On a un déficit de près de 14 milliards. On a des hôpitaux qui tiennent avec de la broche. On a un accès très difficile aux médecins de famille, aux opérations. Alors est-ce que je veux parler de référendum? Pas du tout. Mais si le PQ à en parle, on va en parler. Mais moi je veux présenter un projet de société. C'est ça qui est le plus important.»