Plus d'un an avant l'élection générale

Le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, aura beaucoup de pain sur la planche au cours de la prochaine année afin de préparer ses troupes pour l’élection générale d’octobre 2026.

Les plus récents sondages montrent le Parti québécois à 35 % et le PLQ à 26 %.

Comment voit-il la relation de son parti avec les francophones du Québec?

Quels sont ses points de vue sur les dossiers chauds du moment?

Écoutez-le répondre à ces questions, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.