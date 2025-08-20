 Aller au contenu
Politique provinciale
Au sujet de la forêt en Haute-Mauricie

Une autre crise d'Oka? «C'est peut-être passé proche» -Constant Awashish

par 98.5

0:00
7:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 août 2025 08:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Une autre crise d'Oka? «C'est peut-être passé proche» -Constant Awashish
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le conflit entre des travailleurs forestiers et des membres de Première Nation Mamo fait toujours rage en Haute-Mauricie, où des blocages routiers bloquent l’accès au territoire. 

Les pourparlers continuent cette semaine.

Les ingrédients sont-ils réunis pour qu'on vive une autre crise d'Oka?

Écoutez Constant Awashish, grand chef de la nation Atikamekw, faire le point à l'émission de Patrick Lagacé.

«C'est sûr que cette crise a frappé l'imaginaire, mais je peux vous dire que vendredi dernier et en fin de semaine, j'ai passé la soirée au téléphone à appeler des gens de l'industrie, à essayer de calmer du monde dans nos communautés. C'est peut-être passé proche de se rendre jusque là.»

Constant Awashish

