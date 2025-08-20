Au sujet de la forêt en Haute-Mauricie

Le conflit entre des travailleurs forestiers et des membres de Première Nation Mamo fait toujours rage en Haute-Mauricie, où des blocages routiers bloquent l’accès au territoire.

Les pourparlers continuent cette semaine.

Les ingrédients sont-ils réunis pour qu'on vive une autre crise d'Oka?

Écoutez Constant Awashish, grand chef de la nation Atikamekw, faire le point à l'émission de Patrick Lagacé.