Au sujet de la forêt en Haute-Mauricie

Le conflit entre des travailleurs forestiers et des membres de Première Nation Mamo fait toujours rage en Haute-Mauricie, où des blocages routiers bloquent l’accès au territoire.
Les pourparlers continuent cette semaine.
Les ingrédients sont-ils réunis pour qu'on vive une autre crise d'Oka?
Écoutez Constant Awashish, grand chef de la nation Atikamekw, faire le point à l'émission de Patrick Lagacé.
«C'est sûr que cette crise a frappé l'imaginaire, mais je peux vous dire que vendredi dernier et en fin de semaine, j'ai passé la soirée au téléphone à appeler des gens de l'industrie, à essayer de calmer du monde dans nos communautés. C'est peut-être passé proche de se rendre jusque là.»