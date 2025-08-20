 Aller au contenu
Société
Scandale SAAQclic

François Bonnardel avisé des dépassements de coût dès 2021

François Bonnardel avisé des dépassements de coût dès 2021
Le député libéral Monsef Derraji / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le cabinet de l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, a été informé en 2021 de certains dépassements de coûts liés au déploiement de la plateforme SAAQclic.

C'est ce qui a été révélé dans des documents déposés devant la commission Gallant mardi.

La société d'État aurait aussi demandé au cabinet de François Bonnardel de ne pas partager les données liées au dépassement des coûts avec la commission de l'administration publique, l'entité qui étudie les dépenses du gouvernement.

Écoutez le député libéral de Nelligan Monsef Derraji réagir aux révélations de la commission Gallant, mercredi, dans l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, le gouvernement a délibérément caché cette information pour ne pas que ces données portent préjudice à la CAQ lors des élections provinciales de 2022.

«Si on avait cette information, clairement, qu'on va demander des suivis, clairement, qu'on va lever les drapeaux rouges. Qu'est-ce qui est arrivé en 2022?  C'est que le gouvernement a été obligé de fractionner 222 millions le temps de passer l'élection, pour que le scandale n'éclate pas pendant la campagne électorale. C'est ça qui est très troublant aujourd'hui.»

Monsef Derraji

