Scandale SAAQclic

Le cabinet de l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, a été informé en 2021 de certains dépassements de coûts liés au déploiement de la plateforme SAAQclic.

C'est ce qui a été révélé dans des documents déposés devant la commission Gallant mardi.

La société d'État aurait aussi demandé au cabinet de François Bonnardel de ne pas partager les données liées au dépassement des coûts avec la commission de l'administration publique, l'entité qui étudie les dépenses du gouvernement.

Écoutez le député libéral de Nelligan Monsef Derraji réagir aux révélations de la commission Gallant, mercredi, dans l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, le gouvernement a délibérément caché cette information pour ne pas que ces données portent préjudice à la CAQ lors des élections provinciales de 2022.