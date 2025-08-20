De mal en pis pour la CAQ dans les sondages

Si des élections provinciales avaient lieu aujourd'hui, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon obtiendrait 35% des votes.

C'est ce que révèle un sondage Léger réalisé pour le Journal de Montréal.

Le Parti libéral de Pablo Rodriguez arrive en deuxième place dans ce sondage Léger avec 26%.

La CAQ est quant à elle troisième avec 17% de votes, suivie par le Parti conservateur d'Éric Duhaime à 10% et Québec Solidaire à 9%.

Par ailleurs, 67% des électeurs sondés ont affirmé être mécontents du travail du gouvernement Legault, une hausse de 20 points de pourcentage depuis l'automne 2023.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser les résultats du plus récent sondage, mercredi, avec Patrick Lagacé.