De mal en pis pour la CAQ dans les sondages

Si des élections provinciales avaient lieu aujourd'hui, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon obtiendrait 35% des votes.
C'est ce que révèle un sondage Léger réalisé pour le Journal de Montréal.
Le Parti libéral de Pablo Rodriguez arrive en deuxième place dans ce sondage Léger avec 26%.
La CAQ est quant à elle troisième avec 17% de votes, suivie par le Parti conservateur d'Éric Duhaime à 10% et Québec Solidaire à 9%.
Par ailleurs, 67% des électeurs sondés ont affirmé être mécontents du travail du gouvernement Legault, une hausse de 20 points de pourcentage depuis l'automne 2023.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser les résultats du plus récent sondage, mercredi, avec Patrick Lagacé.
«Un autre sondage, un autre matin, un autre café de François Legault hyper amer à 17 %. Ça ne va pas bien pour la CAQ [...] La réaction de la CAQ, c'est de dire: "Ça va tellement mal qu'on va aller de l'avant avec certaines mesures qui sont impopulaires." Pour parler en langage de poker, on y va "all in", puis ça, ça a des impacts.»
Autres sujets abordés:
- Les caquistes qui attendent le remaniement pour réfléchir à leur avenir;
- On termine avec le témoignage du conseiller de François Bonnardel, Alain Généreux, à la commission sur SAAQclic.