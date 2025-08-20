 Aller au contenu
De mal en pis pour la CAQ dans les sondages

«Un autre matin, un autre café de François Legault hyper amer à 17 %»

20 août 2025

le 20 août 2025 07:22

Patrick Lagacé
Philippe Léger
«Un autre matin, un autre café de François Legault hyper amer à 17 %»
La chronique politique de Philippe Léger / Cogeco Média

Si des élections provinciales avaient lieu aujourd'hui, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon obtiendrait 35% des votes. 

C'est ce que révèle un sondage Léger réalisé pour le Journal de Montréal

Le Parti libéral de Pablo Rodriguez arrive en deuxième place dans ce sondage Léger avec 26%.

La CAQ est quant à elle troisième avec 17% de votes, suivie par le Parti conservateur d'Éric Duhaime à 10% et Québec Solidaire à 9%.

Par ailleurs, 67% des électeurs sondés ont affirmé être mécontents du travail du gouvernement Legault, une hausse de 20 points de pourcentage depuis l'automne 2023.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser les résultats du plus récent sondage, mercredi, avec Patrick Lagacé.

«Un autre sondage, un autre matin, un autre café de François Legault hyper amer à 17 %. Ça ne va pas bien pour la CAQ [...] La réaction de la CAQ, c'est de dire: "Ça va tellement mal qu'on va aller de l'avant avec certaines mesures qui sont impopulaires." Pour parler en langage de poker, on y va "all in", puis ça, ça a des impacts.»

Philippe Léger

Autres sujets abordés:

  • Les caquistes qui attendent le remaniement pour réfléchir à leur avenir;
  • On termine avec le témoignage du conseiller de François Bonnardel, Alain Généreux, à la commission sur SAAQclic.
