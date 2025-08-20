Joel Waterman échangé

Alors qu'il reste encore sept matchs à la saison du CF Montréal, l'équipe a déjà amorcé sa reconstruction. La transaction la plus récente concerne Joel Waterman, qui vient d'être échangé au Fire de Chicago contre 500 000 dollars.

Un énième départ dans la formation montréalaise qui veut prendre un nouveau départ lors de la prochaine saison.

