Joel Waterman échangé

Alors qu'il reste encore sept matchs à la saison du CF Montréal, l'équipe a déjà amorcé sa reconstruction. La transaction la plus récente concerne Joel Waterman, qui vient d'être échangé au Fire de Chicago contre 500 000 dollars.
Un énième départ dans la formation montréalaise qui veut prendre un nouveau départ lors de la prochaine saison.
Écoutez les commentaires du chroniqueur Jean-Michel Bourque, mercredi, dans l'émission de Patrick Lagacé.
«Quand tu joues dans une ligue dans laquelle tu as un Lionel Messi à Miami, le meilleur joueur sur la planète, tu ne vas pas rivaliser avec des projets que tu développes et que tu vas vendre par la suite. Cette philosophie-là, ça ne fonctionne pas.»
Autre sujet abordé:
- Les Alouettes ont des problèmes avec leurs quarts-arrière.