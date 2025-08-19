Stress, anxiété, défis

Crouler sous la pression - ou «choker», en langage courant -, ça peut arriver à tout le monde: à des étudiants devant un examen ou à des athlètes professionnels.
Écoutez Vincent Huard Pelletier, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi, en discuter au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Comment expliquer ce phénomène?
- Kobe Bryant a croulé devant l'enjeu à ses débuts et il s'en est servi pour devenir l'un des meilleurs de tous les temps au basketball;
- La gestion du stress varie selon la personnalité, l’hérédité et l’acquis;
- Des outils comme la respiration, la visualisation ou les routines peuvent aider;
- L’étude souligne l’importance croissante de la santé mentale dans le sport, mais aussi dans d’autres domaines professionnels, et valorise l’expérience sportive pour le développement personnel.