Guerre Russie-Ukraine

Pas de troupes américaines en Ukraine, mais une aide militaire et des pays d'Europe qui se proposent d'être médiateurs.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin faire le suivi de la rencontre de lundi entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les leaders d'Europe au micro de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Pas de soldats américains en Ukraine, mais une aide militaire;
- La Suisse et le Bélarus se proposent pour accueillir d’éventuels pourparlers;
- En Oklahoma, une pénurie d’enseignants conduit à l’instauration d’un test "America First" à connotation conservatrice;
- Donald Trump continue de critique le vote par la poste.