Automobile
La ville de Québec mise sur une IA de Google

Est-ce que l’intelligence artificielle peut nous aider à venir à bout du trafic?

par 98.5

le 19 août 2025 10:50

Marie-Eve Tremblay
La Ville de Québec tentera d’améliorer la fluidité de la circulation, particulièrement aux abords des ponts, où elle est parfois fortement réduite. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Québec devient la première ville au Canada à s’associer au projet Green Light de Google, une initiative visant à réduire le trafic grâce à une intelligence artificielle qui synchronise les feux de circulation.

Selon Google, cette technologie pourrait réduire de 10% les émissions de GES causées par le trafic routier.

Écoutez Nicolas Saunier, professeur à Polytechnique Montréal et spécialiste en transport intelligent, vulgariser cette technologie et parler des autres manières de réduire le trafic routier. 

