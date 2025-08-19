La ville de Québec mise sur une IA de Google

Québec devient la première ville au Canada à s’associer au projet Green Light de Google, une initiative visant à réduire le trafic grâce à une intelligence artificielle qui synchronise les feux de circulation.

Selon Google, cette technologie pourrait réduire de 10% les émissions de GES causées par le trafic routier.

Écoutez Nicolas Saunier, professeur à Polytechnique Montréal et spécialiste en transport intelligent, vulgariser cette technologie et parler des autres manières de réduire le trafic routier.