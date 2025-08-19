Il a soudainement le pays à coeur...

Après avoir déroulé le tapis rouge au président russe Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés européens, lundi, à Washington.

Deux rencontres qui se sont déroulées dans une relative harmonie.

Le locataire de la Maison-Blanche a-t-il maintenant à coeur le bien-être des Ukrainiens, qui sont en guerre contre la Russie?