Il a soudainement le pays à coeur...

Après avoir déroulé le tapis rouge au président russe Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés européens, lundi, à Washington.
Deux rencontres qui se sont déroulées dans une relative harmonie.
Le locataire de la Maison-Blanche a-t-il maintenant à coeur le bien-être des Ukrainiens, qui sont en guerre contre la Russie?
«Aujourd'hui, on se dit qu'il est à l'écoute de l'Europe, puis de Zelensky, puis que c'est un vrai président avec une allure présidentielle qui est peut-être le seul à être capable d'exercer la pression sur Vladimir Poutine. Je trouve que nous sommes pathétiques dans notre analyse. Je pense que cette idée, que tout à coup le gars aurait changé pendant la fin de semaine, qu'il serait devenu un vrai président qui recherche le bien public, ce n'est pas connaître la définition d'un tyran.»