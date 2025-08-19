 Aller au contenu
Justice et faits divers
Prédateur sexuel de Repentigny

Ex-prof de karaté: Réal Chayer risque 20 ans de prison

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Réal Chayer / Photo fournie par la police

Réal Chayer, un ancien coach de karaté de Repentigny, risque 20 ans de prison pour avoir agressé sexuellement plusieurs jeunes.

L'homme a plaidé coupable en novembre 2024 à plus d'une soixantaine de chefs d'accusation d’agressions sexuelles sur 11 mineurs, principalement des garçons.

Les événements se sont déroulés sur deux décennies.

Malgré une condamnation pour exploitation sexuelle en 1998, le prédateur sexuel a pu rouvrir une école de karaté et continuer ses abus, profitant de la confiance de certains parents et d’un système défaillant. 

La Couronne réclame une peine de 18 à 20 ans de prison, tandis que la défense propose 11 ans, avec un verdict attendu fin octobre.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier au micro de Patrick Lagacé mardi matin.

0:00
5:23
0:00
4:05

