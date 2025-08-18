Réduction des homicides

En s'inspirant de la stratégie du «Boston Miracle», la ville de Baltimore a vu le nombre d'homicides commis sur son territoire passer de 300 à 85 en l'espace de quelques mois.

La Presse a d'ailleurs consacré un long papier sur le sujet, lundi.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez réagir à la stratégie à succès de la ville de Baltimore qui a vu le nombre d'homicides réduire drastiquement.

Il souligne l'importance d'intervenir à des moments critiques, comme après une blessure par balle ou lors de la sortie de la DPJ, ou de prison, en offrant des services sociaux et de logement, citant aussi le projet PRISM à Montréal et le plan d'intervention de Lionel Carmant.