Une stratégie du député libéral Monsef Derraji

Le député libéral Monsef Derraji a créé «un mème efficace» sur le scandale de SAAQclic en utilisant l’intelligence artificielle.

Il a inventé une sorte de bande-annonce concernant le retour de la commission Gallant, qui enquête sur les dérives de la transformation numérique de la société d'État.

Elle met en scène le premier ministre François Legault ainsi que les élus caquistes François Bonnardel, Geneviève Guilbault et Éric Caire.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle qui traite de cette publication humoristique sur Internet, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le chroniqueur souligne l’efficacité des mèmes et de l’humour sur les réseaux sociaux pour dénoncer des scandales.

