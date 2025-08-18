Conflit de travail

Les agents de bord d'Air Canada refusent de retourner au travail.

En grève depuis samedi, le syndicat a décidé d'ignorer la décision d'Ottawa qui a ordonné la reprise des activités de l'entreprise dimanche.

Le transporteur aérien n'a eu d'autres choix que de repousser son plan de reprise de vols, plongeant de nombreux voyageurs dans l'incertitude.

