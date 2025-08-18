Conflit de travail

Les agents de bord d'Air Canada refusent de retourner au travail.
En grève depuis samedi, le syndicat a décidé d'ignorer la décision d'Ottawa qui a ordonné la reprise des activités de l'entreprise dimanche.
Le transporteur aérien n'a eu d'autres choix que de repousser son plan de reprise de vols, plongeant de nombreux voyageurs dans l'incertitude.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la poursuite du conflit entre le transporteur aérien et ses agents de bord, lundi, dans son tour d'horizon.
«Quel fiasco, quel désastre aussi de relations publiques pour Air Canada. La réputation d'Air Canada, on le sait, pour le service à la clientèle, c'était déjà pas fort. Et là, c'est 100 fois, pour ne pas dire 1000 fois pire. Il y a des gens qui ont de la misère à l'autre bout du monde à avoir des réponses d'Air Canada [...] Parler à un humain, semble-t-il que c'est à peu près impossible. Je croule sous les histoires de gens qui sont coincés dans les Antilles, au Mexique, aux États-Unis, ailleurs au Canada, en Europe... Des gens qui ne savent pas quand ils vont revenir.»
Notons que la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette fait également le point sur la situation à Montréal-Trudeau pendant le tour d'horizon de notre animateur.
