La police de Longueuil enquête sur une mort suspecte survenue dimanche dans un cimetière du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Saint-Hubert.
Les policiers ont été appelés sur les lieux peu après 9h afin d’assister les pompiers pour un véhicule en feu.
Une personne a été trouvée sans vie à l'intérieur. Un suspect a été rapidement épinglé.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point sur cette affaire, lundi, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Triple agression à l'arme blanche: un homme tué dans un parc de l'arrondissement Saint-Laurent;
- La police de Montréal enquête sur de présumés cas d'attaques à la piqûre durant le festival de musique ÎleSoniq.