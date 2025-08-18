La police de Longueuil enquête sur une mort suspecte survenue dimanche dans un cimetière du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Saint-Hubert.

Les policiers ont été appelés sur les lieux peu après 9h afin d’assister les pompiers pour un véhicule en feu.

Une personne a été trouvée sans vie à l'intérieur. Un suspect a été rapidement épinglé.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point sur cette affaire, lundi, à l'émission de Patrick Lagacé.

