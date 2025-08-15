Natation Canada tire la sonnette d'alarme sur le manque d'entretien des piscines publiques, alors que plus de la moitié des piscines municipales au Canada sont en fin de vie.

Le nombre de noyades est lié au faible accès aux piscines dans le pays. Selon un rapport de l’OMS, les pays qui imposent des cours de natation enregistrent un taux de noyades inférieur à la moyenne mondiale.

Écoutez le directeur général chez Société de sauvetage - Division du Québec, Raynald Hawkins, commenter cette donnée et son impact sur les noyades.