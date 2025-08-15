Les amateurs de sports

Le CF Montréal (4-7-15) reçoit samedi soir la pire équipe de la Conférence Est, le DC United de Washington (4-7-15).
Pour une rare fois cette saison, le CF est favori pour remporter ce match.
Écoutez Wandrille Lefèbvre commenter les dernières nouvelles entourant le CF Montréal aux Amateurs de sports.
Autre sujet abordé:
- Waterman est-il sur le point de quitter le CF?
- Retour sur l'échange de Jules-Anthony Vilsaint.
«Je ne sais pas comment qualifier Joel Waterman tellement il est pitoyable. C’est fondamentalement très décevant quand on considère le potentiel de ce joueur. Il avait franchi d’importants paliers au cours des dernières années, le club lui avait offert des contrats significatifs, et il occupait un rôle de leadership. Franchement, au vu du statut qu’on lui a accordé, sa performance actuelle frôle l’indéfendable. »